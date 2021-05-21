Gölpazarı Belediyesi meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda üç gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Başkan Suer, burada yaptığı açıklamada, gündemdeki maddelerin oy birliği ile geçmesine destek olan tüm meclis üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.

Suer, "Gündemimizde üç madde vardı. Bunlardan birincisi 2020 belediye idare ve kesin hesabının görüşülmesi, ikincisi İstiklal Mahallesindeki ahşap ev vasfındaki parselin belediye adına satın alınması, üçüncüsü İstiklal Mahallesinde belediyeye ait olan 116,27 metrekare büyüklüğündeki arsanın satışının yapılması. 3 madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararlar ilçemize hayırlı olsun." dedi.