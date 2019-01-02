Son Dakika Haberleri: Gölpazarı Belediyesi'nden Atık Su Çalışması

Gölpazarı Belediyesi'nden Atık Su Çalışması

2 saat önce

Gölpazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan atık su tesislerinden arıtılan suyun doğaya kazandırıldığı bildirildi.

Gölpazarı Belediyesi'nden Atık Su Çalışması, System.String[]
Gölpazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan atık su tesislerinden arıtılan suyun doğaya kazandırıldığı bildirildi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent ovasının birinci sınıf tarım arazisi olması nedeniyle kimyasal ve zehirli atıklardan korumak ve su kaynaklarının kullanabilirliğini sürdürmek amacıyla atık su arıtma tesisinin ihtiyaç olduğunu söyledi.


Yapılan çalışmalar sonucunda evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisi kurma kararı aldıklarını anlatan Kazıcı, şunları kaydetti:


"Arıtma tesisi konusundaki ülkedeki mevcut uygulamaları ve dünyadaki yeni gelişmeler araştırıldı. Türkiye'de birkaç uygulama olan elektroflokülasyon prosesli atık su arıtma sistemini hayata geçirdik. Tesis, büyükşehir belediyesi su kanalizasyon müdürlüklerince yerinde incelenerek beğeni kazandı ve örnek alındı. Diğer belediyelerin de uygulamaya başladığı bir model haline geldi. Tesiste her türlü atık ve kimyasallar bertaraf edilerek, kullanma suyuna ve gübreye dönüşüyor. Projeyle, gelecek nesillere temiz su kaynakları, tarım alanları ve çevre bırakıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:40 Kaynak: AA

Vedat Kazıcı, Gölpazarı, Ekonomi
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