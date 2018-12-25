Gölpazarı Belediyesi'nden Koyteynerlere Koruma Kabini
1 saat önce
BİLECİK (AA) – Gölpazarı Belediyesi tarafından çevre düzenleme projesi kapsamında konteynerler muhafaza kabini ile kaplanıyor.
BİLECİK (AA) – Gölpazarı
Belediyesi tarafından çevre düzenleme projesi kapsamında konteynerler muhafaza kabini ile kaplanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, projenin, konteyner dibine bırakılan çöplerin oluşturduğu kötü görüntünün önüne geçmek, oluşan kötü kokuların giderilmesi amacıyla uygulandığı belirtildi.
Amaçlarının, özellikle sokak hayvanları tarafından devrilen konteynerlerden etrafa yayılan çöplerin sağlık sorunu oluşturmasını engellemek olduğu belirtilen açıklamada, "Belirli noktalardaki çöp konteynerlerine muhafaza kabinleri takıldı. Uygulamanın başarılı olması ve gerektiği gibi kullanılması halinde kabinler kısa süre içinde kentteki çöp bidonlarına uygulanacak." ifadesinde bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:33 Kaynak: AA
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