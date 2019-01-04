Son Dakika Haberleri: Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı

Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı

1 saat önce

Gölpazarı Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Vedat Kazıcı başkanlığında yapıldı.

Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, System.String[]
Gölpazarı Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Vedat Kazıcı başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, 7 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Kazıcı, burada yaptığı açıklamada, "Gündemimizde denetim komisyon üyelerinin seçimi, meclis ve komisyon üyelerinin 2019 yılı huzur haklarının görüşülmesi, meclisin bir ay tatil edilmesi, zabıta ve itfaiye personelinin fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi, 2019 yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi, S.S Gölpazarı merkez ve köyleri sulama kooperatifinin işlettiği sulama tesislerinin belediyeye devir alınması konuları vardı. Bu konular oy birliğiyle kabul edildi." dedi.

Kazıcı, ayrıca gündem dışı olarak da ilçede ikamet eden 1-5 yaş arası çocuklara belediye tarafından süt desteği verilmesi hususunun da görüşülerek oy birliği ile kabul edildiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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