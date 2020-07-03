Gölpazarı Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı, 4 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karar verildi.

Başkan Suer, yaptığı konuşmada, toplantıda alınan oy birliği ile alınan karların ilçemize hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Gündemimizde 4 gündem maddesi vardı, birinci maddesi 2. etap toplu konut yapımı için Reşadiye Mahallesi Donatım Sokak 39 Ada 35 Parselde imar değişikliği yapılması, pazar yeri alanı içerisinde 7 metrelik yolların kaldırılması ve meydan ibaresinin hizmet alanı olarak değişikliği yapılması, gayrimenkul satın alınması ve Orta Mahalle Kışla sokakta bulunan binalara doğalgaz bağlantısı yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Alınan bu kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."