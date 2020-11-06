Gölpazarı Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Meclisi kasım ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya gelen meclis üyeleri, 3 maddeyi görüşerek oy birliği ile karar aldı.

Başkan Suer, toplantıda oy birliği ile alınan kararların ilçeye hayır getirmesini temenni ederek, şunları söyledi:

"Gündemimizde 3 madde vardı, birincisi 2021 mali yılı gelir ve gider bütçesi, trafo merkezlerinin imar planına işlenmesi ile ilgili konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ve ilçede doğal gaz dağıtılmayan bölgelere doğal gaz verilmesi için ilgili şirkete taahhütte bulunulması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi."