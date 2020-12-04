Gölpazarı Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda bir araya gelen meclis üyeleri, 6 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Başkan Suer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2020 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alınan karaların ilçeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Suer, şöyle konuştu:

"Gündemimizde 6 madde vardı, bunlar, trafo merkezlerinin imar planına işlenmesi ile ilgili raporunun görüşülmesi, ücret tarifelerinin güncellenmesi, belirlenen bir alana kamu yararı kararı alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunulması, ticari taksi durakları yönetmeliğinde günün şartlarına göre bazı maddelerinde güncelleme yapılması, ticari taksicilik yapanlara tahditli plaka verilmesi, tam zamanlı inşaat mühendisi çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. Gölpazarı'na hayırlı olsun."