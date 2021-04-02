Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı, sekiz gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karar verildi.

Başkan Suer, burada yaptığı açıklamada, gündemdeki maddelerin oy birliği ile geçmesine destek olan tüm meclis üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.

"Gündemimizde sekiz madde vardı, bunlardan üçer yıl olarak görev yapacak olan, asil meclis katip üyesi, yedek meclis katip üyesi, meclis 1. başkan vekili ile 2. başkan vekil seçimi, bir yıl görev yapacak olan encümen üyesi, plan bütçe komisyon üyesi, imar komisyon üyesinin seçimi, Belediye Başkanlığının 2020 faaliyet raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Yeni seçilen arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum."