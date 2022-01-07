Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında gerçekleşti.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, 6 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Başkan Suer, yaptığı açıklamada, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Suer, "Denetim komisyonu üyelerinin seçimi, meclis ve komisyon üyelerinin huzur hakları, meclisin 2022 yılında bir ay tatil edilmesi, itfaiye ve zabıta personelinin 2022 yılı fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi, 2022 yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi, ilçemiz cadde ve sokaklarında 2. etap sokak sağlıklaştırılması yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Yeni yılın ilk meclis toplantısında alınan bu kararların ilçemize hayırlı olsun inşallah." ifadedelerini kullandı.