Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı - Son Dakika
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Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı

05.03.2022 10:30
Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı

Gölpazarı Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Gölpazarı Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı, 3 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karar verildi.

Başkan Suer, yaptığı açıklamada, "İlçemizde kurulacak olan Gıda İhtisas OSB'nin ihtiyacı olan suyun, merkez ve çevre köyleri sulama kooperatifi başkanlığından devir alınan su kuyusundan karşılanması, Belediye Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması ve 2022 yılı BEBKA projelerine başvuru yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İl Kültür Müdürü Serkan Bircan, meclis toplantısında sokak sağlıklaştırılması projesi kapsamında bir sunum yaptı.

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Kaynak: AA

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