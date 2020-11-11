Gölpazarı Beşevler Mahallesindeki karantina sona erdi - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, AA muhabirine, mahalledeki vatandaşların sağlığı kapsamında 26 Ekimde karantina uygulaması başlatıldığını söyledi.

Uygulamanın sona erdiğini kaydeden Şahin, "Beşevler Mahallesi'ndeki karantina süresi bugün saat 12.00 itibarıyla sona ermiştir. Vatandaşlarımız normal hayatına dönmüştür. Bunun yanında komşu ziyaretleri ve taziye ziyaretleri yapılmayacak. Ekiplerimiz tüm ilçede denetimlerine devam ediyor." şeklinde konuştu.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, ilçede vaka artışlarının cenaze sonrası gerçekleştirilen taziye ziyaretlerinden kaynaklandığı tespit edilmiş ve 26 Ekim tarihinde, Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatılmıştı.