'Gölpazarı Gıda Organize Sanayi Fizibilite Raporu Hazırlanması' projesi destek kazandı

Fizibilite Desteği Programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Gölpazarı Gıda Organize Sanayi İçin Fizibilite Raporu Hazırlanması" projesinin destek görmeye hak kazandığı bildirildi.

Fizibilite Desteği Programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Gölpazarı Gıda Organize Sanayi İçin Fizibilite Raporu Hazırlanması" projesinin destek görmeye hak kazandığı bildirildi.



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant katıldı.



"Bilecik 25 milyon nüfusun yaşadığı, büyükşehirlerle kuşatılmış bir şehir"



Toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'te 25 milyon nüfusun yaşadığını ve Bilecik'in büyükşehirlerle kuşatılmış bir şehir olduğunu ifade ederek, "Yenipazar Hayvancılık İhtisas ve Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için fizibilite çalışması yapılıyor. Bilecik, 25 milyon nüfusun yaşadığı, büyükşehirlerle kuşatılmış bir şehir. Buranın potansiyelinin yüksek olacağı muhakkak. Biz sanayileşirken katma değerleri yüksek olabilecek alanlara ve kendi ilimizin maliyet alanlarına öncelik vermek durumundayız. İki ilçemizin de, hem üretim açısından hem de ticaret potansiyeli konumuyla, bölgeye hitap edecek önemli merkezlerden olabileceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.



Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, Bilecik'in kalkınması, tanıtılması, istihdamın, gelir düzeyinin artırılması ve insanların hayatının kolaylaştırılması yönünde yapılması gerekeni yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Yoldaş, "OSB'lerin Gölpazarı ve Yenipazar ilçesine ekonomik ve sosyal anlamda çok şey katacak olup, kurulmalarının iki ilçe adına da son derece önemlidir. Bu kapsam da ilin üretim planlanması ve verimin arttırılması için mutlaka Tarıma Dayalı İhtisas OSB'lerinin kurulması gerekmektedir. Her zaman Bilecik'in gelişmesini, değişmesini, istihdamın artmasını, ekonominin güçlenmesi ön planda tutulmaktadır ve çalışmalar bu doğrultuda gerçekleştirilmektir" dedi.



Öte yandan konuşmaların ardından proje ortağının ise Bilecik İl Özel İdaresi olduğu ve eş finansman desteği sağladığı bildirildi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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