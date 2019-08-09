"Gölpazarı Gıda Organize Sanayi Fizibilite Raporu Hazırlanması Projesi"

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Fizibilite Desteği Programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Gölpazarı Gıda Organize Sanayi İçin Fizibilite Raporu Hazırlanması" projesinin destek görmeye hak kazandığı bildirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Fizibilite Desteği Programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Gölpazarı Gıda Organize Sanayi İçin Fizibilite Raporu Hazırlanması" projesinin destek görmeye hak kazandığı bildirildi.



Bilecik Valisi Bilal Şentürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bilecik'in ekonomisindeki sanayi payının yüzde 54 ile Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını ve kendi ölçeğinde ciddi bir oran olduğunu belirterek, bu anlamda, altyapının en iyi şekilde hazırlaması gerektiğini söyledi.



Yenipazar Hayvancılık İhtisas ve Gölpazarı Gıda İhtisas OSB kurulması için fizibilite çalışmalarının yapıldığını aktaran Şentürk, şunları kaydetti:



"25 milyon nüfusun yaşadığı büyükşehirlerle kuşatılmış bir şehir. Buranın potansiyelinin yüksek olacağı muhakkak. Biz sanayileşirken katma değerleri yüksek olabilecek alanlara ve kendi ilimizin maliyet alanlarına öncelik vermek durumundayız. Gıda İhtisas OSB'nin kurulması neticesinde bölgedeki gıda sanayisi gelişip bu sektördeki firmaları bir araya getirerek bir sinerji oluşturmak, Gıda İhtisas OSB sayesinde oluşacak ek istihdam, üretim ve ihracat artışı ile ülke ve Bilecik ekonomisine katkı sağlanacaktır. Gıda, tarım, hayvancılık sanayi entegrasyonuna katkıda bulunulacaktır. Gıda, tarım, hayvancılık üretim işletmelerinin ihtisas konusuna göre bir araya getirerek, üretimin her safhasının kontrol edildiği, hijyenin sağlandığı, verimin ve kalitenin en üst seviyeye çıkarıldığı, ucuz maliyetli üretimin sağlandığı, bölgelerin oluşması sağlanacaktır. Modern gıda işletmelerin kurulmasına katkı sağlayacaktır."



Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da Tarıma Dayalı İhtisas OSB'lerin Bilecik ve ilçeler için önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, OSB'lerin Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerine ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlayacağını belirtti.



Proje ortağının Bilecik İl Özel İdaresi olduğu ve eş finansman desteği sağladığı duyuruldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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