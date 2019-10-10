Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Altunışık göreve başladı

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İsmail Altunışık, göreve başladı.

İlçe Milli Eğitim müdürü Turgut Akagündüz'ün, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanması nedeniyle boşalan müdürlüğe, Gölpazarı Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Altunışık atandı.

Altunışık, "Gece-gündüz demeden bizlere emanet edilen gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle ve dur durak bilmeden çalışacağız. Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır." dedi.