Son Dakika Haberleri: Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Altunışık göreve başladı
Son Dakika Güncel Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Altunışık göreve başladı

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Altunışık göreve başladı

2 saat önce

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İsmail Altunışık, göreve başladı.

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Altunışık göreve başladı, System.String[]

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İsmail Altunışık, göreve başladı.

İlçe Milli Eğitim müdürü Turgut Akagündüz'ün, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanması nedeniyle boşalan müdürlüğe, Gölpazarı Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Altunışık atandı.

Altunışık, "Gece-gündüz demeden bizlere emanet edilen gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle ve dur durak bilmeden çalışacağız. Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır." dedi.

Gölpazarı, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor Kulübü, Barış Pınarı Harekatı'na destek için profil fotoğrafına Türk Bayrağı koydu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Son Dakika: Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız Son dakika: Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:54:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Altunışık göreve başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]