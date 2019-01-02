Son Dakika Haberleri: Gölpazarı İlçe Müftülük Binası Hizmete Açılıyor

Gölpazarı İlçe Müftülük Binası Hizmete Açılıyor

5 dakika önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Müftülük binası hizmete açılıyor.

Gölpazarı İlçe Müftülük Binası Hizmete Açılıyor, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Müftülük binası hizmete açılıyor.

İçinde İlçe Müftülüğü, Kur'an kursu yeri, kreş, toplantı salonu ve lojman olarak hizmet verecek olan binanın inşaatı tamamen bitti. Ufak tefek eksikleri tamamlandıktan sonra hizmete girecek olan bina çok amaçlı kullanımı ile ilçe halkının takdiri alırken, böylesine güzel bir eseri ilçeye kazandırdıkları için teşekkür İlçe Müftüsü'ne teşekkür ettiler.

Öte yandan İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu'yu ziyaret eden ilçe esnaflarından Seher Topsakal, İsmet Güneş, Mustafa Biçer, Arslan Altındiş, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Yaşam
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