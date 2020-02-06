Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgar elektrik kesintisine yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgar elektrik kesintisine yol açtı - Son Dakika

Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgar elektrik kesintisine yol açtı

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgarın ardından elektrik hattında oluşan arızadan dolayı kesinti yaşanıyor.

Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgar elektrik kesintisine yol açtı, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgarın ardından elektrik hattında oluşan arızadan dolayı kesinti yaşanıyor.

İlçe genelinde gece saatlerinde kuvvetli rüzgarla Gölpazarı- Yenipazar enerji hattında arıza meydana geldi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ekiplerinin bölgedeki arızayı tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Bölgeye enerji verilebilmesi için çalışmaların sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Kesintiye, enerji nakil hatlarına yıldırım isabet etmesinin yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Gölpazarı, Yenipazar, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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