Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgar elektrik kesintisine yol açtı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgarın ardından elektrik hattında oluşan arızadan dolayı kesinti yaşanıyor.
İlçe genelinde gece saatlerinde kuvvetli rüzgarla Gölpazarı- Yenipazar enerji hattında arıza meydana geldi.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ekiplerinin bölgedeki arızayı tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Bölgeye enerji verilebilmesi için çalışmaların sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştırıldığı bildirildi.
Kesintiye, enerji nakil hatlarına yıldırım isabet etmesinin yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.