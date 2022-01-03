Gölpazarı Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi kuruldu - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye tarafından desteklenen Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin kurulum aşaması tamamlandı.

Belediye Başkanı Hayri Suer, yaptığı açıklamada, ilçede Osmanlı'dan kalan tarihi eserler olduğunu belirterek, bunların tanıtımını çok önemsediklerini söyledi.

İlçedeki tarihi evler ile tescilli yapıların restorasyon çalışmalarının son aşamada olduğunu anlatan Suer, şunları kaydetti:

"Tarihe geri gitmeyi, anıları yaşamayı ve burayı tekrar canlandırmayı hedefliyoruz. Özellikle dışarıdan gelen misafirlere güzel keyifli aynı zamanda tarihi nostaljik bir çarşı ve pazar yaşatmak istiyoruz. Burada yöresel ürünler, el işleri, el sanatları, tekstil ürünleri olacak. Kadınlarımızın ürettiği her ne varsa burada kadın kooperatifimizin çatısı altında bunları sergileyeceğiz ve bunlarında satışını yapacağız. Kadınlarımızda çok büyük bir heyecan var iyi bir sinerji var şimdiden böyle bir birlik ve beraberlik ruhunu yakalamış oldular. Kooperatifin amacı zaten bu dayanışma, beraber bir şeyler yapmak beraber proje üretmek ve bunu hayata geçirmek. Gölpazarı'nın kadınları da aile ekonomilerine bütçelerine de katkı sağlamış olacak. İnşallah bu ayın 28'inde açılışını yapacağız. Osmaneli ve komşu ilçelerimiz olan Geyve, Taraklı, Göynük ilçelerini ziyaret ettik. Bu ziyarette en önemlisi tecrübe paylaşımı bilgi paylaşımı yapıldı. İnşallah Gölpazarı'na maharetli, çok zeki ve becerikli kadınlarla birlikte ilçemizin kalkınmasına katkı sağlayacağız."