Gölpazarı Kaymakamı Canpolat'tan Tarım OSB açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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Gölpazarı Kaymakamı Canpolat'tan Tarım OSB açıklaması Açıklaması
15 dakika önce
Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, ilçede yapımı planlanan Tarım Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulmasını hızlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:58 Kaynak: AA
Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, ilçede yapımı planlanan Tarım Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulmasını hızlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Gölpazarı'ndaki görevine geçen hafta başlayan Canpolat, yaptığı açıklamada ilçedeki faaliyetlerin aksaklık yaşanmadan yürütüleceğini ifade etti.
Canpolat, köylerin sorunlarının çözümünde, vatandaşlarla işbirliği içerisinde olacaklarını kaydederek, öncelikleri belirleyerek ivedilikle hareket edeceklerini aktardı.
İlçede kurulması planlanan Tarım OSB'nin istihdama ciddi katkı sağlayacağını belirten Canpolat, "Bu sebeple Tarım OSB'nin kurulmasının hızlandırılması adına elimizden geleni yapacağız." dedi.
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