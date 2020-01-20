Gölpazarı Kaymakamı Canpolat'tan Tarım OSB açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölpazarı Kaymakamı Canpolat'tan Tarım OSB açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Gölpazarı Kaymakamı Canpolat'tan Tarım OSB açıklaması Açıklaması

15 dakika önce

Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, ilçede yapımı planlanan Tarım Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulmasını hızlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Gölpazarı Kaymakamı Canpolat'tan Tarım OSB açıklaması Açıklaması, System.String[]

Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, ilçede yapımı planlanan Tarım Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulmasını hızlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Gölpazarı'ndaki görevine geçen hafta başlayan Canpolat, yaptığı açıklamada ilçedeki faaliyetlerin aksaklık yaşanmadan yürütüleceğini ifade etti.

Canpolat, köylerin sorunlarının çözümünde, vatandaşlarla işbirliği içerisinde olacaklarını kaydederek, öncelikleri belirleyerek ivedilikle hareket edeceklerini aktardı.

İlçede kurulması planlanan Tarım OSB'nin istihdama ciddi katkı sağlayacağını belirten Canpolat, "Bu sebeple Tarım OSB'nin kurulmasının hızlandırılması adına elimizden geleni yapacağız." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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