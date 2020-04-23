Gölpazarı Kaymakamı Canpolat video konferans yöntemiyle çocuklarla görüştü - Son Dakika

Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, video konferans sistemiyle çocukların bayramını kutladı.

Canpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerle video konferans bağlantısı kurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle sosyal mesafeyi koruyarak çocukların bayramını kutlamak istediğini belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"Bugün onların bayramı, biz onlara gidemiyoruz, onlar da sokağa çıkamıyorlar. Video konferans yöntemiyle onları görelim, bayramlarını kutlayalım istedik. Güzel bir görüşme oldu, özlemişiz çocuklarımızın sesini."