Gölpazarı Kaymakamı Şahin'den vatandaşlara "bir süre evden dışarıya çıkmayın" talebi - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası Kaymakam Efecan Şahin, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şahin, AA muhabirine, ilçede son günlerde vaka sayılarında artışların yaşandığını söyledi.

Artışın, ziyaretlerden kaynaklandığını ifade eden Şahin, şunları aktardı:

"Kovid-19 ile mücadelemiz devam etmekte olup son dönemlerde İlçemiz merkez ve köylerinde vaka sayılarında öngörülenin dışında bir artış gözlenmektedir. Bu artışların ziyaretler, taziyeler ve ilçe dışından günü birlik geliş-gidişler nedeni ile olduğu değerlendirilmektedir. Bu gerekçe ile önümüzdeki 14 gün boyunca zaruri haller hariç dışarı çıkılmamasını, ev, akraba, komşu, taziye ziyaretlerinin kesin suretle yapılmamasını sizlerden istemekteyim."

Şahin, maske-mesafe-temizlik kurallarının unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat çalışan bir devletimiz var. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadele başarılı olamaz." dedi.

26 Ekim'de ilçeye bağlı Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatılmış, vaka artışlarının cenaze sonrası gerçekleştirilen taziye ziyaretlerinden kaynaklandığı tespit edilmişti.