Gölpazarı Kaymakamı Şahin, köy muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, 48 köy muhtarını kabul ederek köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam Şahin, köy muhtarının isteklerini dinlediğini söyledi.

Köylerin taleplerini, ihtiyaçlarını ve problemlerini tespit etmeye yönelik bir çalışma olduğunu anlatan Şahin, şunları söyledi:

"2021 yılının yatırım programının değerlendirilmesi yönünde muhtarlarımızın taleplerini aldık, bir sonraki yıl bütçe döneminde ödenek imkanları doğrultusunda bunları değerlendirmeye çalışacağız. Bu vesile ile muhtarlarla da bire birde tanışmış olduk. Güzel bir mülakat oldu, taleplerin çoğunu topladık Köye Hizmet Götürme Birliği ile neler yapabileceğimizi istişare ettik.

Toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Özkan, Erkan Erdem de katıldı.