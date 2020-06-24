Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki verimli topraklarda hasadına başlanan kiraz, kalitesiyle üreticisini memnun etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki verimli topraklarda hasadına başlanan kiraz, kalitesiyle üreticisini memnun etti.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı

Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 metre rakımlı ilçede üreticiler bugünlerde "Ziraat 900" cinsi kirazları toplama telaşı yaşıyor.

Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırıyor.

Gölpazarı Meyve ve Tarımsal Üreticiler Birliği Başkanı Selçuk Şahin, AA muhabirine, 1926 yılında kurulan ilçede, kiraz üretiminin 25 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Şahin, yağmurun elverdiği ölçüde hasat yaptıklarını ve kirazlarının çok kaliteli olduğunu belirterek, kalitenin bölgedeki ekolojik oluşumdan kaynaklandığını anlattı.

Çiftçilerin kiraz yetiştiriciliği konusunda her geçen gün daha da bilinçlendiğini belirten Şahin, üretim ve hasadın özenle yapıldığını dile getirdi.

Şahin, kirazın eski fay kırığı olan ve göl yatağında bulunan Gölpazarı'nda kaliteli bir şekilde olgunlaştığını dile getirerek, "Haziran sonundan ağustos ayı başına kadar 45 gün boyunca kirazımızı pazara sunabiliyoruz. Kiraz bizim memleketimizi seviyor, biz de onu seviyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Markamızı oluşturmak istiyoruz"

Şahin, ilçede yaşayan üreticilerin kirazın markasını oluşturmak istediğini ve bu çerçevede çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Devletten de destek alarak "Gölpazarı kirazı" markasıyla reyonlarda yer almak istediklerini belirten Şahin, "İlerleyen zamanlarda ekolojik sertifikaya da sahip olmakla birlikte kirazımızı marketlerde, üreticinin yüzünü daha da güldürecek fiyattan satmak istiyoruz. Bunun için girişimlerimiz sürüyor. Önümüzdeki yıllardan itibaren ürünlerimizi burada paketleyebileceğimiz bir tesis inşa etmek istiyoruz." dedi.

Meyve üreticisi Mehmet İnan ise arazisinde 320 kiraz ağacı bulunduğunu aktardı.

Eşiyle kiraz topladıklarını ifade eden İnan, "Yörede 'erkenci' dediğimiz kirazları topladıktan sonra hasat etmeye başladığımız Napolyon kirazı, kalite olarak çok iyi. Tarlamda 30 kalibreye yakın, güzel kiraz var. Geçen yıllara nazaran bu yıl çok daha güzel kirazımız var." diye konuştu.

Gölpazarı, Bilecik, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:38 41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 14:58 Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek 13:26 1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 11:48 Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 11:39 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:57 Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
15:43
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
15:42
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
15:32
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
15:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 17:29:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]