Gölpazarı kirazında kalite ve verim üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Gölpazarı kirazında kalite ve verim üreticisinin yüzünü güldürdü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde verimli topraklarda hasadı başlayan kiraz, kalitesiyle üreticisini memnun etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde verimli topraklarda hasadı başlayan kiraz, kalitesiyle üreticisini memnun etti.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı

Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 metre rakımlı ilçede üreticiler bugünlerde Ziraat 900 cinsi kirazları toplama telaşı yaşıyor.

Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri tarlalarda dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırıyor.

Gölpazarı Meyve ve Tarımsal Üreticiler Birliği Başkanı Selçuk Şahin, AA muhabirine, 1926 yılında kurulan ilçede kiraz üretiminin 25 senelik geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Şahin, "Yağmurların el verdiği ölçüde hasat yapıyoruz, kirazımız çok kaliteli. Bu kalite buradaki ekolojik oluşumdan kaynaklanıyor." dedi.

Çiftçilerin kiraz yetiştiriciliği konusunda her geçen gün daha da bilinçlendiğini belirten Şahin, üretim ve hasadın özenle yapıldığını dile getirdi.

Kirazın, eski fay kırığı olan ve göl yatağında bulunan Gölpazarı'nda kaliteli bir şekilde olgunlaştığını anlatan Şahin, "Haziran sonundan ağustos ayı başına kadar 45 gün boyunca kirazımızı pazara sunabiliyoruz. Kiraz bizim memleketimizi seviyor, biz de onu seviyoruz." ifadelerini kullandı.

"Markamızı oluşturmak istiyoruz"

Şahin, ilçede yaşayan üreticilerin kirazın markasını oluşturmak istediğini ve bu çerçevede çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Devletten de destek alarak "Gölpazarı kirazı" markasıyla reyonlarda yer almak istediklerini belirten Şahin, "İlerleyen zamanlarda ekolojik sertifikaya da sahip olmakla birlikte kirazımızı marketlerde, üreticinin yüzünü daha da güldürecek fiyattan satmak istiyoruz, bunun için girişimlerimiz sürüyor. Önümüzdeki yıllardan itibaren ürünlerimizi burada paketleyebileceğimiz bir tesis inşa etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meyve üreticisi Mehmet İnan ise arazisinde 320 kiraz ağacı bulunduğunu aktardı.

Eşiyle kiraz topladıklarını ifade eden İnan, "Yörede 'erkenci' dediğimiz kirazları topladıktan sonra hasat etmeye başladığımız Napolyon kirazı, kalite olarak çok iyi. Tarlamda 30 kalibreye yakın, güzel kiraz var. Geçen yıllara nazaran bu yıl çok daha güzel kirazımız var." diye konuştu.

Gölpazarı, Bilecik, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölpazarı kirazında kalite ve verim üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Son Dakika

17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 12:02 10 kişilik aile 1 motosiklete bindi 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
15:43
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
15:42
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
15:32
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
15:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 17:29:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölpazarı kirazında kalite ve verim üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]