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Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal Üreticiler Birliği'ne yeni başkan

33 dakika önce

Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal Üreticiler Birliği'nin yeni başkanı Selçuk Şahin oldu.

Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal Üreticiler Birliği'ne yeni başkan, System.String[]

Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal Üreticiler Birliği'nin yeni başkanı Selçuk Şahin oldu.


Gölpazarı Belediye Pasajındaki birlik binasında gerçekleştirilen Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal Üreticiler Birliği seçimlerine tek liste halinde giren Selçuk Şahin başkan seçildi. Mevcut birlik başkanı Murat Er'in aday olmadığı seçimlerde Selçuk Şahin, 124 üyenin 68'inin katıldığı seçimlerde tüm oyları aldı.


Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği TaTuTa (Tarım Turizm Takas) üyesi olan Selçuk Şahin ilçede üreticinin zehirsiz tarım yapması için verdiği mücadele ve emekle tanınıyor. Çiftliğinde Uluslararası ve yerli birçok gönüllü ve konuğu ağırlayan Selçuk Şahin, kurucusu olduğu Zeytinlibogaz Permakültür Çiftliği ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümünden Taner Kılıç ve Zafer Başkaya'nin kaleme aldığı bir makalenin konusunu oluşturmuş ve model olarak örnek alınması ile Bilecik'te Agroturizm için doğru adımların atılması için örnek gösterilmişti.


Öte yandan Şahin 'in Avrupa Coğrafya Dergisinde yayınlanması ile ses getiren makale akademik çevrelerde yoğun ilgi görmüştü. Zehirsiz Tarım ve Aralık Tohum konusundaki çalışmaları ile ulusal ve yerel televizyon yayınlarında ilçenin sesini duyuran Permakültür ve Bütüncül Yönetim konularında eğitimli ve eğitim ve danışmanlıklar veren Selçuk Şahin İngilizce bilmektedir. - BİLECİK

Selçuk Şahin, Gölpazarı, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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