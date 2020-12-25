Gölpazarı'nda 120 sokak hayvanı kısırlaştırıldı - Son Dakika

Gölpazarı Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında yapılan protokol çerçevesinde ilçede 120 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

Tatvan Belediyesi destekleri ile ilçeye gelen federasyon üyeleri, Belediye Başkanı Hayri Süer ile görüşerek protokol imzaladı.

Daha sonra ilçedeki sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen federasyon yetkilileri, hayvanları tedavi ederek kısırlaştırma yaptı.

Federasyon yetkililerine teşekkür eden Suer, şöyle konuştu:

"Protokol çerçevesinde sokak hayvanlarını kısırlaştırılması, aşıları yapıldı ve aynı zamanda da sokak hayvanlarını yaşatmış olduk. HAYTAP ekibine teşekkür ediyorum, iyiliğin dili, dini, rengi ve mezhebi yok."

Hayri Suer, federasyonun önemli çalışmalara imza attığını da ifade etti.

HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan ise,HAYTAP'ın Türkiye'nin dört bir yanında sokak hayvanları için yıllardır mücadele verdiğini belirterek, "Misyonumuz kısırlaştır, aşılat, yaşat. HAYTAP olarak kısırlaştırma yeri, imkanı kısıtlı olan il ve ilçe belediyelerine kısırlaştırma desteği veriyoruz. 120 köpek kısırlaştırıldı, iyileştikten sonra ilçenin gönüllüleri eşliğinde alındıkları bölgelere bırakıldı." ifadelerini kullandı.