Gölpazarı'nda 23 spor branşında verilecek kurslar için kayıtlar başladı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim ilçe müdürlüklerinin iş birliğinde 23 spor branşında kurs düzenlenecek.

Gençlik ve Spor ve İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5-18 yaş grubu sporcu ve öğrencilerin kurslardan ücretsiz faydalanabilecekleri belirtildi.

Başvuruların 15 gün süreceği ve yeterli sayıya ulaşıldığında kurslara başlanacağı belirtilen açıklamada, "Kurslarımız 12 ay boyunca devam edecektir. Kurslar, okullarımızdaki beden eğitimi öğretmenleri, ilçe spor merkezi antrenörleri ve görevli antrenörler tarafından verilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, eğitimlerin atletizm, badminton, basketbol, bocce, boks, jimnastik, dart, futbol, kız futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, satranç, tekvando, tenis, voleybol, okçuluk, wushu ve yüzme branşlarında olacağı duyuruldu.