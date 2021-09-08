Gölpazarı'nda arazide koyunlarını otlatan kişi ölü bulundu - Son Dakika

Gölpazarı'nda arazide koyunlarını otlatan kişi ölü bulundu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde, koyunlarını otlatan kişinin cansız bedeni, kendisine ait tarlada bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde, koyunlarını otlatan kişinin cansız bedeni, kendisine ait tarlada bulundu. Alınan bilgiye göre, Necmi Karadaş'ın (58) araziye otlatmak üzere götürdüğü koyun sürüsünün kendiliğinden köye geldiğinin yakınları tarafından fark edilmesi üzerine arama yapıldı. Karadaş'ın köye 200 metre uzaklıkta kendisine ait tarlada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Karadaş'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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