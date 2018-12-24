Gölpazarı'nda Bilim Şenliği Düzenlenecek
1 saat önce
Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında hazırlanan Bilim Şenliği Projesi'nin kabul edildiği bildirildi.
Gölpazarı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında hazırlanan Bilim Şenliği Projesi'nin kabul edildiği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde hazırlanan Gölpazarı Bilim Şenliği Projesi'nin destek almaya hak kazandığı belirtildi.
Kentte ilk defa gerçekleştirilecek olan şenliğin 26 atölye çalışması, 5 söyleşi ve 1 Ar-Ge laboratuvarı etkinliği gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haziran'da gerçekleştirilecek olan şenlik genelde bilimi ve bilimsel kavramlara yönelik bakış açısını olumlu yönde etkilemek ve sevdirmek. Yörede yer alan okul öncesi ve zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler ile birlikte toplumun tüm kesimlerine bilimsel bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır. Bilimsel düşünme becerileri kazandıran etkinliklerle eğlenceli ve anlaşılır şekilde bilimsel bilginin kavratılması olacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:16 Kaynak: AA
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