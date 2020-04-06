Gölpazarı'nda çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Türkmen köyünde Hüseyin Gökkaya'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.