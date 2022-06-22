İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince Dokuz, Türkmen, Karaahmetler, Şahinler, Gökçeler, Dereli , Tongurlar ve Gözaçanlar köylerinde meyve ağaçları, ayçiçeği ve hububat ekili alanlarda dolu zararı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gölpazarı'nda doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı - Son Dakika

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