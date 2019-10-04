Gölpazarı'nda ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Gölpazarı Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan başkanlığında yapıldı.

Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Burada konuşan Belediye Başkan vekili Ufuk Bozkan, gündemlerinde 3 madde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlardan birincisi belediyeye ait Gölpark Turizm Ulaşım Gıda ve Ticaret Limited Şirketinin yönetim kurulunda belediyeyi temsilen yapılacak iş ve işlemler için belediye başkanına yetki verilmesi, cadde ve sokaklarda yapılan doğal gaz çalışmalarıyla ilgili imar raporunun görüşülmesi ve Gölpazarı Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü başkanlığına nakdi yardım yapılması ve belediye başkanına yetki verilmesi konuları görüşülerek oy birliği kabul edildi."