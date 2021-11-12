Gölpazarı'nda emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında polis ve jandarma ekiplerince emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

"Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi doğrultusunda Orta Mahalle Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan denetimde sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.

Kaymakam Efecan Şahin, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak bir uygulama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uygulamadaki amacın trafikte seyahat ederken emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi olduğunu ifade eden Şahin, "Emniyet kemerinin takılı olmaması durumunda maalesef ki can kayıpları olabiliyor. Ağır yaralanmalar, sakatlanmalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Telafisi mümkün olmayan can kayıplarının engellenmesi için emniyet kemerimizi mutlaka takmamız lazım. Bugünde gerek emniyetimiz gerekse jandarmamızla bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Sürücülerimizi ve yolcularımızı emniyet kemeri takmaları hususunda bilgilendirmede bulunuyoruz." diye konuştu.

Denetime, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Cihad Emir ve öğrenciler katıldı.