Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda Ev Yangını

Gölpazarı'nda Ev Yangını

1 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, köy konağında çıkan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Gölpazarı'nda Ev Yangını, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, köy konağında çıkan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaağaç köyüne ait köy konağında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tek katlı ahşap bina kullanılmaz hale geldi.

Yapılan incelemenin ardından yangının elektrik prizinden kaynaklandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:37 Kaynak: AA

Bilecik, Gölpazarı, Güncel
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