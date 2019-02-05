Gölpazarı'nda Ev Yangını
1 saat önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, köy konağında çıkan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Bilecik
'in Gölpazarı
ilçesinde, köy konağında çıkan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaağaç
köyüne ait köy konağında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tek katlı ahşap bina kullanılmaz hale geldi.
Yapılan incelemenin ardından yangının elektrik prizinden kaynaklandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:37 Kaynak: AA
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