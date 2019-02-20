Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda Ev Yangını

Gölpazarı'nda Ev Yangını

2 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yangın çıkan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Gölpazarı'nda Ev Yangını, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yangın çıkan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki binada elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın çıktığında evde bulunan ve yaralanan Erkan Akın, Gölpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangın evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler Son Dakika! Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz

İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü Son Dakika! CHP'nin TBMM Başkan Adayı Engin Altay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:15:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]