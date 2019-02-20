Gölpazarı'nda Ev Yangını
2 saat önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yangın çıkan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Bilecik
'in Gölpazarı
ilçesinde yangın çıkan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İstiklal Mahallesi Osmangazi
Caddesi'ndeki binada elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangın çıktığında evde bulunan ve yaralanan Erkan Akın
, Gölpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yangın evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: AA
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