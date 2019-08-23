Gölpazarı'nda firari hükümlü yakalandı
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Gölpazarı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:58 Kaynak: AA
Gölpazarı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.
Şeyh Edebali Türbesi yolunda devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçan Uğur M, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Hakkında 6 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Uğur M, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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