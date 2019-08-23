Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda firari hükümlü yakalandı
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Gölpazarı'nda firari hükümlü yakalandı

30 dakika önce

Gölpazarı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

Gölpazarı'nda firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Gölpazarı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

Şeyh Edebali Türbesi yolunda devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçan Uğur M, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Hakkında 6 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Uğur M, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şeyh Edebali, Gölpazarı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:58 Kaynak: AA
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