Gölpazarı'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla zeka oyunları turnuvası yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı İlçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında zeka oyunları turnuvası yapıldı.

Gölpazarı Öğretmenevi'nde düzenlenen turnuvaya Gazimihal İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 84 kursiyer katıldı.

Gazimihal İlkokulu öğretmenleri gözetiminde düzenlenen turnuvada, mangala oyununda Emir Yıldırım, equilibrio oyununda Efsa Belinay Göksu, Q-bitz oyununda Kayra Efe Arslan, Pentago oyununda ise Tuğra Kestel birinci oldu.

Gazimihal İlkokulu Öğretmeni Gürkan Dikeç yaptığı açıklamada, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından 19 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i Zeynep Efnan Korkmaz'ın temsil edeceğini söyledi.