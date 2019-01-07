Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda İçme Suyu Çalışmaları

Gölpazarı'nda İçme Suyu Çalışmaları

2 saat önce

Gölpazarı'nda içme su şebekesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanarak evlere yeni şebekeden su verildiği bildirildi.

Gölpazarı'nda İçme Suyu Çalışmaları, System.String[]
Gölpazarı'nda içme su şebekesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanarak evlere yeni şebekeden su verildiği bildirildi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserojen madde içerdiği gerekçesi ile yasaklanan ve ilçede su tesisatının yüzde 60'ını oluşturan boruların çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastik olan polietilen borular ile değiştirildiğini söyledi.

Kazıcı, ana şebeke ve bina bağlantıları ile birlikte 55 bin metre içme suyu şebeke ağı inşa ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni su depoları ve su kuyuları inşa edip, eski su depolarını revize ettik. Kurulan otomasyon sistemi sayesinde su şebekemizde anlık olarak dijital ortamda sudaki klor oranı, PH değeri ve oluşan arızalara kadar 24 saat bilgisayar ekranından depolarımızdaki anlık değer ve değişimler izlenebilecek. Oluşan arızalara anında müdahale yapılabilecek. Ayrıca elektrik kesintilerine karşın, depolarımıza ve kuyularımıza yerleştirdiğimiz jeneratörlerin devreye girmesi ile sisteme su basılmaya devam edilerek, hanelerimize su verme işlemi aralıksız devam edecek."

Kazıcı, içme suyu şebekesinin yenilenmesinin ve önümüzdeki uzun bir süreçte (yaklaşık 80 yıl) sorunsuz bir şekilde sağlıklı içme suyunun hanelere ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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