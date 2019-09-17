Gölpazarı'nda iki katlı ahşap ev yandı
31 dakika önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yangın çıkan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:46 Kaynak: AA
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yangın çıkan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İsmetpaşa Mahallesi Şeftali Sokağı'nda Emine Etike'ye ait kullanılmayan iki katlı ahşap binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.
Söz konusu evin kullanılmaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı: Araçlar meselesi kapanmış değil, daha yeni başlıyoruz Gelinciği boynundan ve ayaklarından bağlayıp direğe astılar