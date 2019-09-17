Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda iki katlı ahşap ev yandı
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Gölpazarı'nda iki katlı ahşap ev yandı

31 dakika önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yangın çıkan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Gölpazarı'nda iki katlı ahşap ev yandı, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yangın çıkan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İsmetpaşa Mahallesi Şeftali Sokağı'nda Emine Etike'ye ait kullanılmayan iki katlı ahşap binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Söz konusu evin kullanılmaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İsmetpaşa Mahallesi, Gölpazarı, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:46 Kaynak: AA
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