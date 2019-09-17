Gölpazarı'nda İlköğretim Haftası etkinliği

Gölpazarı'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz, İlçe Emniyet Amiri Adnan Düzen, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akagündüz, İlköğretim Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamlı haftada, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız, okullarına; öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuşmanın coşkusunu yaşamaktadır. 'Vatanı sevmek önce onun evlatlarına sahip çıkmakla başlar' şiarıyla çıktığımız yolda nitelikli eğitim imkanına kavuşturduğumuz her çocuk ile daha da büyüyor ve güçleniyoruz. Yarının Türkiye'sine yön ve şekil verecek olan çocuklarımız, kalplerindeki azim, ruhlarındaki adanmışlıkla çağa tanıklık eden değil çağa liderlik eden bir nesil olacak. Hayalleri ve ufku sınırlarımızı aşan bir nesil yetiştirmek üzere hayata geçirdiğimiz projelerle Gölpazarı'mızdaki tüm öğrencilerimizin elini tutmaya, yüreğine dokunmaya gayret edeceğiz. Eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diler, tüm eğitim camiasına sağlık, mutluluk ve başarı temenni ederim."