İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükyenice köyü Meryemdağı mevkisinde devriye sırasında E.Ö, M.K. ve T.D'yi kayalık bölgede bulunan mağaranın içinde kırıcı delici, matkap ve patlayıcı madde yardımıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Bilecik 'in Gölpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Gölpazarı'nda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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