Gölpazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Gölpazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

04.03.2022 14:42
Gölpazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İlçe Emniyet Amirliği Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Kaymakam Efecan Şahin, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında ilçe koordinasyon kurulunu topladıklarını söyledi.

Kurum amirleriyle beraber ilçedeki vaka durumunu değerlendirdiklerini belirten Şahin, "Kurumlar sunum yaptılar. Gayet faydalı oldu. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk. İlçemizdeki vakaları bire bir inceledik. Bundan sonra ilçemizdeki bu tarz hadiselerin önlenmesi açısından gerek kadına yönelik gerek aile içi şiddetin önlenmesi açısından ne gibi tedbirler alacağımıza dair fikir teatisinde bulunduk. Gayet faydalı bir toplantı oldu." ifadelerini kullandı.

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Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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