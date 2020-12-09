Gölpazarı'nda kalkınma öncelikli proje uygulanacak - Son Dakika

"İlçenin sosyoekonomik durumu, göç nedenleri ile tersine göçü sağlamak için ekip oluşturarak bir aylık çalışma sonucunda projemizi tamamladık. Uygulama aşamasında ilçenin altyapı, eğitim, sosyal ve kırsal kalkınma alanlarında proje üretilecektir. Üretilen projenin, fizibilite çalışması 15 personele eğitim verilerek yapılacaktır."

Gölpazarı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, proje öncesinde ilçede farklı alanlarda araştırma ve görüşmeler yapıldığı duyuruldu.

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