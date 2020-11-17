Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, kargo taşıyan kamyonetin çalılık alana düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdem L. yönetimindeki 34 JS 1144 plakalı kargo aracı, Susuz köyü yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çalılık alana düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin G. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gölpazarı'nda kamyonet çalılık alana düştü: 2 yaralı - Son Dakika