Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Eskişehir Kızılay Kan Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İstiklal Mahallesi'ndeki Mantarlık alanında gerçekleştirilen kampanyada 65 ünite kan toplandı.

Eskişehir Kan Merkezi sorumlusu Dr. Mustafa Sabri Akaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine dikkati çekti.

Kan bağışında sürekliliğin önemli olduğunu anlatan Akaoğlu, "Hep beraber bu bilinci kendimizde bir görev olarak bilip kan bağışında bulunmamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. Kan, veren kişiye de yararı oluyor. Hem alacak olan kişi için iyi hem de verecek olan kişi için de iyi. Bu nedenle kan vermeye dikkat edelim, özen gösterelim." ifadelerini kullandı.