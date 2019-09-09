Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda kayalıklarda mahsur kalan mühendis kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Gölpazarı'nda kayalıklarda mahsur kalan mühendis kurtarıldı

1 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dağdaki kayalıklarda mahsur kalan mühendis kurtarıldı.

Gölpazarı'nda kayalıklarda mahsur kalan mühendis kurtarıldı, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dağdaki kayalıklarda mahsur kalan mühendis kurtarıldı.


Harita mühendisi olan Veysel E. ile Hüseyin D, araştırma yapmak için Ankara'dan İncirli köyü Göldağı mevkisine geldi.

Kayalıklara çıkan iki mühendisten Veysel E, aşağı inemedi. Hüseyin D'nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin ip istasyonu kurmasıyla kurtarılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gölpazarı, Bilecik, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müsaade etmez
CHP'li 11 belediye başkanı WhatsApp grubu kurdu! İmamoğlu, Yavaş ve Soyer de var Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:31:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'nda kayalıklarda mahsur kalan mühendis kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]