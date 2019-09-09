Gölpazarı'nda kayalıklarda mahsur kalan mühendis kurtarıldı
1 saat önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dağdaki kayalıklarda mahsur kalan mühendis kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:48 Kaynak: AA
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dağdaki kayalıklarda mahsur kalan mühendis kurtarıldı.
Harita mühendisi olan Veysel E. ile Hüseyin D, araştırma yapmak için Ankara'dan İncirli köyü Göldağı mevkisine geldi.
Kayalıklara çıkan iki mühendisten Veysel E, aşağı inemedi. Hüseyin D'nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin ip istasyonu kurmasıyla kurtarılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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