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Gölpazarı'nda "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gölpazarı'nda "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" toplantısı yapıldı

25.11.2021 12:02
Gölpazarı'nda "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" toplantısı yapıldı

Gölpazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" toplantısı düzenlendi.

Gölpazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" toplantısı düzenlendi.

Belediye Düğün Salonundaki toplantıda, üreticilere tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin kararın 2021 yılında uygulamaya konulduğu anlatıldı.

Toplantıda, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar ile ilgili yüzle 50 hibe destekli ekipmanlar ve benzeri konular hakkında bilgiler sunuldu.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Abdulmuttalip Karadeniz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Buğra Erdem, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Gölpazarı'nda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı
Gölpazarı'nda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı
Gölpazarı'nda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı

Gölpazarı, Hisarcık, Düğün, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölpazarı'nda 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölpazarı'nda "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" toplantısı yapıldı - Son Dakika
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