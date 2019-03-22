Gölpazarı'nda Konukevi ve Kafe Açılışı

Gölpazarı
Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 12 yataklı konukevi ve Hanımeli Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Vedat Kazıcı
, ilçede önemli eksiklerinden biri olan, misafir ağırlamakta zorluk çektikleri konaklama anlamında böyle bir ihtiyacı giderecek bir tesisi kazandırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Kazıcı, "6'ncı sosyal tesisimiz olan seyir terasımızın temeli atıldı, inşaatı devam ediyor. Bundan sonra da daha iyi yeni sosyal tesisler açarak turizm sezonunda, Bilecik
'te örnek bir ilçe yapmak ve hepimizin keyifle yaşayacağı, mutluluk duyacağı ilçe haline gelmek için elimizden gelenleri yapacağız." dedi.
Etkinliğe, İlçe Jandarma
Komutanı Kıdemli Jandarma Başçavuş Hüseyin Kaçmaz
, İlçe Emniyet Amiri Adnan Düzen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.