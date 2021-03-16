Gölpazarı'nda kültür merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından temeli atılan kültür merkezinin inşaatı sürüyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, yaptığı açıklamada, binanın inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Gençlere daha çok fiziki alanlar açmak istediklerini belirten Suer, şöyle konuştu:

"Gölpazarı'nın gençleri sanatta, eğitimde, ticarette, el sanatlarında ve birçok alanda kendini geliştirebilir ve kendini ifade edebilirse geleceğin çok daha iyi ve başarılı olacağını hepimiz biliyoruz. Kültür merkezi bu amaca hizmet edecek, burada kültürel sanatsal aktivitelerin yanı sıra aynı zamanda lise ve üniversiteler için kurslarımız olacak, yabancı dil kurslarımız olacak, resim atölyeleri, el sanatları atölyeleri, müzik kursları olacak. İçinde çok güzel konferans salonu ve son derece donanımlı düğün salonu olacak. İnşaatın hemen kabası bitiyor, inşallah yaza da içini yapacağız. 2021 yılı içinde inşallah Gölpazarı halkının hizmetine sunarak ilçeye güzel bir hediyemiz olacak."