Gölpazarı'nda "kültür varlıkları" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölpazarı'nda 'kültür varlıkları' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gölpazarı'nda "kültür varlıkları" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Gölpazarı Kaymakamlığı tarafından "Kültür Varlıkları Projesi" kapsamında mahalle ve köy muhtarlarına bilgilendirme yönelik toplantısı yapıldı.

Gölpazarı'nda

Gölpazarı Kaymakamlığı tarafından "Kültür Varlıkları Projesi" kapsamında mahalle ve köy muhtarlarına bilgilendirme yönelik toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi'nde gerçekleşen toplantıya, Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak, Kültür ve Turizm Bakanlığı folklor araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu Yiğit de katıldı.

İlçe Kaymakamı Canpolat, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin Bilecik için önemli bir değer araştırması olduğunu söyledi.

Tüm muhtarların konuya dikkatlice destek vermesi gerektiğini anlatan Canpolat, "Köylerimizdeki eserler ve değerler ölmeden, bu eserlerin mimarları ölmeden harekete geçmemiz gerekiyor. Bu eserleri geleceğe bırakmak için elimizden geldiğince emek harcayacağız." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kocabıçak da projeye destek vermeleri için muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Turizm platformu çalışmaları kapsamında köylerimizdeki örf ve adetlerimizin, geleneklerimizin yaşatılmalarına yönelik tespit çalışması yapıyoruz. Bu verileri Bakanlık arşivine almak ve yayın haline getirip gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bu toplantıda da muhtarlardan kendi köylerine ait adetleri, gelenekleri bize aktarmalarını istedik."

Emre Canpolat, Gölpazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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