Gölpazarı'nda Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Gölpazarı'nda Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı

31.03.2022 12:09
Gölpazarı'nda Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla okuma etkinliği düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla okuma etkinliği düzenlendi.

Gölpazarı Kütüphane bahçesinde "Kütüphane'de Hayat Var" temasıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler kitap okudu.

Kütüphane Sorumlusu Muhittin Dağdelen, kitapların olmadığı bir dünyanın düşünülemeyeceğini, eğitimin, bilimin ve sanatın temelinin kitaba dayandığını söyledi.

Kütüphanelerin tüm insanların hizmetine sunulduğunu anlatan Dağdelen, şöyle konuştu:

"Her türlü kitabı bulabileceğimiz kütüphaneler, biz okuyucuları beklemektedir. Bizlere ödünç kitap veren kütüphaneleri sık sık ziyaret etmeli ve her şeyden önemlisi haftada birkaç kitap okumalıyız."

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Kütüphane Haftası, Gölpazarı, Bilecik, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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